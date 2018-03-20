ВИДЕО: Валаам с высоты птичьего полета, завораживающие кадры

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В Интернете появилось очень красивое видео, сделанное на острове Валаам в Карелии.
Ролик был опубликован сегодня на канале YouTube ПКПЦ "Свет Валаама".
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