ВИДЕО: Верховный суд Карелии признал аварийным отремонтированный дом по программе капремонта в Кондопоге

Жильцы дома №18 по улице Шежемского в Кондопоге доказали в суде, что капремонт был сделан зря, гнилая двухэтажка непригодна для проживания.

Больше года жители города бумажников "воевали" с местной администрацией, пытаясь добиться признания своего дома аварийным. В 2016 году двухэтажка стала участником региональной программы капитального ремонта. Хотя в 1995 году износ деревянного дома без воды и канализации составлял более 70%. В результате строение, укрепленное в 1990-е годы стяжками, утеплили и обшили кровельным железом. Но дом безопасным для жителей не стал, строение нужно включать в список аварийного жилья. С этим вчера согласился Верховный суд Карелии.

Какие доводы приводили в суде чиновники, считающие, что дом на Шежемского вполне крепкий и в нем можно жить, рассказали журналисты ГТРК "Карелия".