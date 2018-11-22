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Новости. Общество
20:20, 22 Ноября 2018
фото: Instagram

ВИДЕО: Влад Топалов на процедуре эпиляции

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Влад Топалов в своем Instagram-аккаунте обнародовал пост об эффективности лазерной эпиляции.

Певец рассказал, как он мучился с бритвой, пишут "Дни 24". Топалов решил на себе испробовать процедуру лазерной эпиляции и убедился в ее эффективности: волосы не росли около месяца. Единственный ее "минус" – очень щекотно.

Судя по видео, это действительно так: артист, лежа на кушетке в косметологическом кабинете, едва сдерживал смех.

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Привет, страна!!! На днях я просил вас угадать в Stories, какую процедуру я делаю в @anatomia_beauty_clinic😳 Почти все угадали)) Да, вы правы, это лазерная эпиляция!!!! Рассказываю..... начиная с 2001 года я мучаюсь с бритвой. Это страшно бесит. Раз в неделю бриться. Не побреешься - начинаешь потеть, как слон и пахнуть😏 и тут, я решил рискнуть.... долго собирался. И вот , решился! Значит так! Тем кто не верит - я даю зуб, что это РЕАЛЬНО РАБОТАЕТ!!!!! Уже больше месяца ничего не растет!!!!! Можете поверить? Я сам до сих пор не могу! Неделю-другую назад, я поймал себя на мысли, что вообще забыл, что надо бриться! Кайф! Честное слово! Единственный минус - щекотно.😂😂😂 но терпимо! Попробуйте хотя бы один раз сделать, вы сразу увидите эффект. Я гарантирую ЛИЧНО! Проверено. договорился с @anatomia_beauty_clinic , что всем кто придёт от меня в будние дни скидки до 14:00! Девушкам 30%, а парням 35% на любые зоны, кроме акций! До конца ноября такой вот бонус вам от меня!)🤗 Клево, что есть способы быть свежее и не тратить время лишнее.... Обнимаю всех вас!!!! Спасибо вам за все! #vtteam #vladtopalov #владтопалов

Публикация от Vlad Topalov (@vladtopalovofficial)

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