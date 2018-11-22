ВИДЕО: Влад Топалов на процедуре эпиляции

Влад Топалов в своем Instagram-аккаунте обнародовал пост об эффективности лазерной эпиляции.

Певец рассказал, как он мучился с бритвой, пишут "Дни 24". Топалов решил на себе испробовать процедуру лазерной эпиляции и убедился в ее эффективности: волосы не росли около месяца. Единственный ее "минус" – очень щекотно.

Судя по видео, это действительно так: артист, лежа на кушетке в косметологическом кабинете, едва сдерживал смех.