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Новости. Происшествия
16:42, 15 Марта 2019
фото: сайта "ДТП Петрозаводска и Карелии"

ВИДЕО: Водитель снес ограждение, съезжая с кольца в Петрозаводске

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ДТП произошло на Древлянке и попало в объектив камеры наружного наблюдения.

Сегодня днем, 15 марта в 14.19, на пересечении Лесного проспекта и Лососинского шоссе произошло ДТП с участием легкового автомобиля.

ДТП произошло на перекрёстке с круговым движением, сообщается на сайте "ДТП Петрозаводска и Карелии".

Легковой автомобиль, двигаясь в левой полосе, совершал правый поворот для съезда на Лесной проспект. Проехав перед другим участником движения, двигавшимся в средней полосе , легковой автомобиль выехал на разделительный газон, проехал через островок безопасности на пешеходном переходе, задел стойку дорожного знака, выехал на проезжую часть, предназначенную для встречного движения, и остановился на разделительном газоне.

К счастью, в момент ДТП на пешеходном переходе не находились пешеходы. Удалось избежать столкновения со встречным транспортом.

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Комментарии

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ppppp
2019-03-15 16:54:17
Ну чо, главное - не олень))))) Зато выпендрился.
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