ВИДЕО: Водитель снес ограждение, съезжая с кольца в Петрозаводске

ДТП произошло на Древлянке и попало в объектив камеры наружного наблюдения.

Сегодня днем, 15 марта в 14.19, на пересечении Лесного проспекта и Лососинского шоссе произошло ДТП с участием легкового автомобиля.

ДТП произошло на перекрёстке с круговым движением, сообщается на сайте "ДТП Петрозаводска и Карелии".

Легковой автомобиль, двигаясь в левой полосе, совершал правый поворот для съезда на Лесной проспект. Проехав перед другим участником движения, двигавшимся в средней полосе , легковой автомобиль выехал на разделительный газон, проехал через островок безопасности на пешеходном переходе, задел стойку дорожного знака, выехал на проезжую часть, предназначенную для встречного движения, и остановился на разделительном газоне.

К счастью, в момент ДТП на пешеходном переходе не находились пешеходы. Удалось избежать столкновения со встречным транспортом.