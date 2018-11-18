ВИДЕО: Водитель снял ролик с юным "автоинспектором" в Петрозаводске

Автомобилист снял на ул. Новосулажгорская ролик с участием ребенка с жезлом и фуражке.

"На Новосулажгорской стажируется молодой полиционер! Соблюдайте ПДД!!" - сообщил участник паблика "ДТП Петрозаводска и Карелии".