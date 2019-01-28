ВИДЕО: Водители устроили драку на скользкой дороге в Петрозаводске

На Кукковке водители не поделили дорогу, выяснение отношений запечатлели на камеру очевидцы.

На сайте "ДТП Петрозаводска и Карелии" опубликовано видео, как 27 января на улице Лыжной двое водителей подрались на дороге.

"Оба передо мной выехали из двора на скорости с заносом.

Видать, не поделили там чего-то...", - написала автор видео в комментарии.

На видео запечатлено, как водители наносят друг другу удары, скользя на обледенелой дороге и падая под колеса проезжавших машин.