ВИДЕО: Водители устроили драку на скользкой дороге в Петрозаводске

Новости по теме
Загрузка...
На Кукковке водители не поделили дорогу, выяснение отношений запечатлели на камеру очевидцы.
На сайте "ДТП Петрозаводска и Карелии" опубликовано видео, как 27 января на улице Лыжной двое водителей подрались на дороге.
"Оба передо мной выехали из двора на скорости с заносом.
Видать, не поделили там чего-то...", - написала автор видео в комментарии.
На видео запечатлено, как водители наносят друг другу удары, скользя на обледенелой дороге и падая под колеса проезжавших машин.
Все главное - здесь: #stolicaonego
Новости по теме
Выбор читателей
23.01.2019, 16:16
21.01.2019, 10:37
25.01.2019, 10:05
25.01.2019, 14:42
24.01.2019, 13:29
21.01.2019, 08:42
Аналитика
25.01.2019 13:12
Капитал
Многим хотелось бы увидеть список потенциальных резидентов промплощадки в Петрозаводске, которая строится в рамках ФЦП, и планируемые объёмы их инвестиций.
24.01.2019 13:29
23.01.2019 15:10
22.01.2019 12:44
22.01.2019 11:20
Чтиво
24.01.2019 13:44
Личное мнение
Карельские чиновники готовы потратить более 200 миллионов рублей на ремонт административных зданий к 100-летию республики и переоборудование правительственной столовой под ситуационный центр.
22.01.2019 12:32
21.01.2019 16:38
16.01.2019 16:00
Медиа
25.01.2019 16:10
Опрос
Ощутили ли вы рост цен в новом году?
Комментарии