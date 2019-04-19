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Новости. Общество
22:00, 19 Апреля 2019

ВИДЕО: Впервые на российском телеканале новости ведет робот

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Андроид "Алекс" стал временным ведущим телеканала "Россия 24".

Эта уникальная машина — одна из немногих в мире, которая обладает искусственным интеллектом. Но кроме этого, конструкторы из Promobot смогли наделить машину чертами человека, пишут "Вести.ру".

За основу взяли внешность главы компании-разработчика Алексея Южакова: сняли слепок с его лица, натянули эту силиконовую маску на череп робота, добавили волос и даже щетину. Сходство пугающее. Все-таки над внешностью андроидов трудились голливудские специалисты.

За мимику "Алекса" отвечают 35 приводов, которые достаточно точно имитируют около 20 человеческих эмоций. Что важно, все детали, из которых собран андроид, российского производства. В будущем у робота должны появиться руки, а если потребуется, то и ноги.

Разработчики уверены, что "Алекс" сможет стать консультантом, например, в банках, аэропортах или магазинах. Предзаказаны уже 12 андроидов.

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Комментарии

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Неравнодушный
2019-04-19 22:08:49
Порадуйтесь. Таковы плоды дивного цифрового мира – удобного и комфортного, не требующего особого умственного усилия.
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