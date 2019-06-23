ВИДЕО: Выпускники карельского кадетского корпуса станцевали свой прощальный школьный вальс

Будущие офицеры готовились к выпускному балу с начала учебного года.

Карельский кадетский корпус простился с 36-ю своими выпускниками. 36 пар станцевали на балу полонез и вальсы.

Для ребят выпускной – торжественный и трогательный день: позади семь лет учебы, прощание с родным учреждением.

О выпускном в карельском кадетском корпусе рассказали журналисты ГТРК "Карелия".