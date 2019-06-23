10:35, 23 Июня 2019
ВИДЕО: Выпускники карельского кадетского корпуса станцевали свой прощальный школьный вальс
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Будущие офицеры готовились к выпускному балу с начала учебного года.
Карельский кадетский корпус простился с 36-ю своими выпускниками. 36 пар станцевали на балу полонез и вальсы.
Для ребят выпускной – торжественный и трогательный день: позади семь лет учебы, прощание с родным учреждением.
О выпускном в карельском кадетском корпусе рассказали журналисты ГТРК "Карелия".
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