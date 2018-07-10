ВИДЕО: Женщина объяснила, как проезжать Кукковское кольцо, ориентируясь по трещинам на дороге

В сети появилось видео, на котором женщина в роли инструктора объясняет водителю, как проезжать кольцо, ориентируясь по трещинам на дороге.

В паблике "ДТП Петрозаводска и Карелии" опубликовано видео, на котором женщина в роли инструктора объясняет, как проезжать Кукковское кольцо.

Водителю, который находится в роли ученика, женщина советует оставлять левую полосу "для более продвинутых пользователей", а также двигаться в правом ряду с включенным левым поворотником.

"Засеки трещину – она определяет полосы, - объясняет женщина водителю, - и двигайся вдоль нее".

Другие интересные советы смотрите в ролике.