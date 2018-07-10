12:08, 10 Июля 2018
ВИДЕО: Женщина объяснила, как проезжать Кукковское кольцо, ориентируясь по трещинам на дороге
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В сети появилось видео, на котором женщина в роли инструктора объясняет водителю, как проезжать кольцо, ориентируясь по трещинам на дороге.
В паблике "ДТП Петрозаводска и Карелии" опубликовано видео, на котором женщина в роли инструктора объясняет, как проезжать Кукковское кольцо.
Водителю, который находится в роли ученика, женщина советует оставлять левую полосу "для более продвинутых пользователей", а также двигаться в правом ряду с включенным левым поворотником.
"Засеки трещину – она определяет полосы, - объясняет женщина водителю, - и двигайся вдоль нее".
Другие интересные советы смотрите в ролике.
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