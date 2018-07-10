Дверь Экошпон
2590
1990
Ламинат Egger
858
429
Унитаз-компакт
3590
2990
Триммер
1290
777
Люстра
2990
1990
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Общество
12:08, 10 Июля 2018

ВИДЕО: Женщина объяснила, как проезжать Кукковское кольцо, ориентируясь по трещинам на дороге

По теме

Жителей поселка в Карелии приглашают создать атмосферу праздника пилами, косами и самосвалами
10.07.18 13:56
Чиновники пытаются ликвидировать единственное в Пудожском районе профтехучилище
10.07.18 11:23
Специалисты мэрии Петрозаводска очистили от рекламы еще одну улицу
10.07.18 11:13
Все новости
Загрузка...

В сети появилось видео, на котором женщина в роли инструктора объясняет водителю, как проезжать кольцо, ориентируясь по трещинам на дороге.

В паблике "ДТП Петрозаводска и Карелии" опубликовано видео, на котором женщина в роли инструктора объясняет, как проезжать Кукковское кольцо.

Водителю, который находится в роли ученика, женщина советует оставлять левую полосу "для более продвинутых пользователей", а также двигаться в правом ряду с включенным левым поворотником.

"Засеки трещину – она определяет полосы, - объясняет женщина водителю, - и двигайся вдоль нее".

Другие интересные советы смотрите в ролике.

По теме

Жителей поселка в Карелии приглашают создать атмосферу праздника пилами, косами и самосвалами
10.07.18 13:56
Чиновники пытаются ликвидировать единственное в Пудожском районе профтехучилище
10.07.18 11:23
Специалисты мэрии Петрозаводска очистили от рекламы еще одну улицу
10.07.18 11:13
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Умный
2018-07-10 13:47:02
Как учат так и ездят. Вот он и будет ездить с левым поворотом по середине или по правому ряду или по трещинам(как его "учитель" научил, пока другой наученный по "трещинам" с левого ряда выезжать не начнет. Он на поворотник смотреть не будет, его на трещины и на треугольнички ориентироваться учили. Главное не торопиться!
dkzfiles
2018-07-10 12:54:44
Грамотная? Теперь ещё одним водятлом больше, который будет по кольцу только по правому ряду ехать.
User
2018-07-10 12:41:27
Кольцо - это несколько закольцованных Т-образных перекрестков. Поэтому:
1. Перед въездом на кольцо правый поворот показывать не нужно, т.к. других направлений движения, кроме как по кольцу в данном случае нет.
2. При движении на самом кольце поворот включать нужно только при смене ряда или съезде с него. При движении по крайнему правому ряду без его смены (как на видео), левый поворот показывать не нужно.

Горожанин
2018-07-10 14:08:16
User, c "поворотниками" Вы все правильно изложили!
В этом ролике - добрый десяток нарушений ПДД другими водителями. И это обычная ситуация!!! Въезжаешь на кольцо, двигаешься в правом или среднем ряду - и на втором съезде из третьего ряда "под тебя" съезжают, моргая "правым" и раздраженно гудя ...
Juniper59
2018-07-10 12:53:33
User, ну, с левым, может, в видео и некоторый перебор. А насчёт правого Вы загнули. По-Вашему, так и при выезде, скажем, с Древлянки или Сыктывкарской на Лесной не надо поворотник включать...
User
2018-07-10 13:12:55
Juniper59, при ВЫЕЗДЕ с кольца - надо, при ВЪЕЗДЕ на кольцо - не надо, при движении по кольцу - надо при смене полосы. Так ездят во всех странах ЕС. И только в России на кольцах моргают поворотниками кто во что горазд.
Артем
2018-07-10 14:40:38
User, Какой же указатель поворота необходимо включать, при въезде на перекресток с круговым движением, и надо ли вообще им пользоваться?

Предписывающий знак 4.3 говорит, что двигаться разрешено ТОЛЬКО и ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО в направлении стрелок на знаке, т.е. ПРОТИВ ЧАСОВОЙ СТРЕЛКИ. Движение «по часовой» образует сторону административного правонарушения предусмотренного ст. 12.15 ч. 4 – что влечет лишение водительского удостоверения.

Таким образом, въезжая на перекресток, где организовано круговое движение, можно совершить лишь ПРАВЫЙ поворот – другие траектории исключены.

В силу пункта 8.1 ПДД водитель обязан перед поворотом подавать сигналы соответствующего направления.

Следовательно, не смотря на тот факт, что въезжая, совершаем исключительно ПРАВЫЙ поворот (другие маневры невозможны), мы обязаны включить ПРАВЫЙ указатель поворота.
Juniper59
2018-07-10 12:15:48
Грамотная дама, респект. Теперь, правда, разметка уже есть - но ничего, это не слишком надолго.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
05.07.2018, 16:53
ФОТО: Парфенчиков открыл в Петрозаводске первый рыбный магазин карельских товаропроизводителей
08.07.2018, 13:53
Пенсионерка от безденежья пыталась свести счеты с жизнью на Гоголевском мосту
05.07.2018, 13:08
Назначено наказание жителю Карелии, который изнасиловал мальчика и снял все на видео
04.07.2018, 10:47
В Карелии ищут свидетелей смертельного ДТП, в котором погибла 18-летняя девушка
03.07.2018, 21:30
ФОТО: Грудь Седоковой в кадре – поклонники "ослепли"
04.07.2018, 14:01
Артур Парфенчиков откроет рыбный магазин в Петрозаводске

Аналитика

09.07.2018 13:36
Политкухня
"Никакого прорыва, конечно, не будет" 1
Не стоит возлагать на саммит в Хельсинки слишком большие надежды, считает политолог Олег Реут.
"Правительство – в отставку, импичмент Путину" 3
09.07.2018 12:46
Огромная пропасть 7
06.07.2018 14:44
"Этот закон антинародный и безнравственный" 7
06.07.2018 13:47
Симонов денег не даст 2
06.07.2018 12:58
Вся аналитика

Чтиво

03.07.2018 11:19
Без политики
Александр Ершов. Свой среди других 1
"Я ни разу не пожалел, что принял приглашение работать в Прионежской сетевой компании".
Приходи за здоровьем вовремя
03.07.2018 09:25
Самоотверженно и безбашенно 1
02.07.2018 12:32
Благодатная свадьба 2
27.06.2018 16:01
архив чтиво

Медиа

Митинг против повышения пенсионного возраста в Петрозаводске
09.07.2018 11:06
все фото и видео

Опрос

Довольны ли вы качеством ямочного ремонта в Петрозаводске?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»