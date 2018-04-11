ВИДЕО: Женщина оторвала себе нос в прямом эфире, шокирующие кадры

По теме
Загрузка...
Англичанка Джейн Хардман, страдающая от аутоиммунного заболевания, в прямом эфире утреннего телешоу This Time Next Year показала последствия своего недуга, "отстегнув" нос и вернув его на место.
Об этом пишет РИА Новости.
По словам британки, гранулематоз лишил ее носа, и врачи создали для нее косметический протез на магнитах. Для этого ей пришлось вживить магнитные крепежи в кости лицевого черепа.
См. с 1 мин. 15 сек.
Гранулематоз Вегенера — тяжелое быстропрогрессирующее заболевание, захватывающее мелкие и средние кровеносные сосуды: капилляры, венулы, артериолы и артерии, с вовлечением верхних дыхательных путей, глаз, почек, легких и других органов.
По теме
Выбор читателей
05.04.2018, 10:41
06.04.2018, 06:40
05.04.2018, 11:30
05.04.2018, 17:13
05.04.2018, 16:43
Аналитика
10.04.2018 13:16
Тема недели
Прокуратура в суде огласила подробности, предшествующие страшной трагедии на Сямозере, унесшей в июне 2016 года жизни 14 детей.
09.04.2018 12:39
09.04.2018 09:40
05.04.2018 10:12
04.04.2018 14:05
Чтиво
Сегодня 12:47
Личное мнение
Вынесенный Петрозаводским городским судом приговор в отношении Юрия Дмитриева актуализировал сразу целый спектр вопросов, которые накапливались в последние годы в адрес республиканской судебной системы.
05.04.2018 10:41
02.04.2018 11:57
02.04.2018 09:30
Медиа
Сегодня 12:44
Опрос
Как вы отреагировали ли вы на очередной обвал рубля?
Комментарии