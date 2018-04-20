ВИДЕО: Жесткое лобовое столкновение автомобилей на Кукковке попало на камеру

В Петрозаводске в пятницу утром лоб в лоб столкнулись два автомобиля, инцидент попал в объектив камеры компании "Ситилинк".

ДТП произошло у дома 22 по улице Питкярантской.

В Госавтоинспекции "Столице на Онего" сообщили, что пострадавших нет.