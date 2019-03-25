ФОТО и ВИДЕО: Жители показали, во что Карелию превратила весна

В социальных сетях жители Карелии делятся фото и предупреждают друг друга об опасностях, которые подбросила весна.

В редакцию "Столицы на Онего" жительница Кеми прислала фото неочищенных дороги и подписала: "ехать просто невыносимо".



фото: Анатолий И.

Петрозаводчанка, проживающая в доме №1 на Дивизионном проезде, сняла видео, на котором запечатлела, как наледь с крыши угрожает пешеходам.

"Сосулька большого размера или пласт наледи с крыши дома могут при падении убить даже взрослого человека", - предупреждает горожанка и просит всех быть осторожными.

Житель дома №10-б по улице Советской в Петрозаводске предупреждает горожан, что с крыши может упасть не только наледь, но часть самой крыши.

"На Советской, 10б разваливается только сделанная крыша. Падают на землю куски железа. Может убить детей, которые постоянно ходят возле дома. Никому нет дела, пока нет жертв!"



Саня Р.

Также петрозаводчане запечатлели улицу Ровио, проспект Ленина и Зарецкий проезд, где из-за потепления на дорогах образовались лужи величиной с озера, а на тротуарах – непролазная снежная каша.



Антон Т.



Сергей С.



Сергей С.



Виктория З.



Олег П.