ВИДЕО: Жительницам Карелии вплели в волосы светоотражатели

В Карелии стартовал конкурс причесок "Быть заметным - это стильно", сообщили в ведомстве.

Прямо сейчас стартовал конкурс причёсок "Быть заметным - это стильно" с использованием световозвращающих элементов, который впервые проводится в Республике Карелия.

ГИБДД желает удачи участницам.