Викария Ярославской епархии назначили на место скандального епископа из Карелии

Викарий Ярославской епархии епископ Борис возглавит Костомукшскую епархию РПЦ, сообщается на сайте Московского Патриархата.

Во вторник, 25 августа, в Патриаршей и Синодальной резиденции в Даниловом монастыре в Москве под председательством патриарха Кирилла состоялось очередное заседание Священного Синода.

Члены Синода постановили освободить епископа Костомукшского и Кемского Игнатия от управления епархиями.

Викарий Ярославской епархии епископ Борис (Баранов Михаил Михайлович) ушел на повышение и теперь возглавит Костомукшскую епархию.

Напомним, Патриарх Московский и всея Руси Кирилл отстранил от управления Костомукшской и Кемской епархией Русской православной церкви епископа Игнатия (Тарасова).

О причинах этого шага в РПЦ предпочли деликатно промолчать. Однако до отстранения костомукшского архиерея в Интернете гуляли многочисленные публикации, намекавшие на его интимные увлечения, которые, мягко говоря, не приветствуются Русской православной церковью (такие посты с массой шокирующих подробностей, фото и даже личной перепиской можно без труда найти в социальных сетях и на блог-платформах). Интересно, что эти публикации упомянул и сам епископ Игнатий в своей последней проповеди перед патриаршим указом.