21:30, 02 Августа 2018
Виктория Дайнеко честно рассказала про свой первый секс и о вредных привычках
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Певица Виктория Дейнеко поделилась с поклонниками своим первым сексуальным опытом.
По словам Виктории Дайнеко её первая близость с мужчиной произошла после "Фабрики звёзд". О своём сексуальном опыте певица ранее никогда не рассказывала, пишут Дни24.
Виктория Дайнеко считает себя транжирой, она признаётся, что не умеет экономить деньги. Певица постоянно тратит крупные суммы во время шопинга. Также артистка иногда позволяет себе вредные привычки, такие как покурить.
Виктория Дайнеко также рассказала, что ранее неоднократно использовала обработку фотографий, перед тем как опубликовать. Однако такие методы стали не актуальными потому, что в моде сейчас естественная красота.
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