Виктория Дайнеко высказалась о размере собственных гениталий

В Instagram певица показала свежий снимок. На нем Виктория Дайнеко запечатлена топлес.

Поборников морали такая публикация вывела из себя. В адрес звезды комментаторы начали писать гадости. Мол, подобные снимки говорят о неудовлетворенности в личной жизни. Якобы Дайнеко выбивается из сил, пытаясь привлечь внимание мужчин, пишет издание "Дни.ру".

Певица откликнулась на оскорбление и все перевела в шутку.



Одна из подписчиц спросила: "Вика, ходят слухи, что диаметр вашей ваг*** равен диаметру ведра. Это правда?".

Дайнеко не стала переходить на личности и коротко охарактеризовала размер своих половых органов: "Трех ведер!".