Виктория Дайнеко высказалась о размере собственных гениталий

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В Instagram певица показала свежий снимок. На нем Виктория Дайнеко запечатлена топлес.
Поборников морали такая публикация вывела из себя. В адрес звезды комментаторы начали писать гадости. Мол, подобные снимки говорят о неудовлетворенности в личной жизни. Якобы Дайнеко выбивается из сил, пытаясь привлечь внимание мужчин, пишет издание "Дни.ру".
Певица откликнулась на оскорбление и все перевела в шутку.
Одна из подписчиц спросила: "Вика, ходят слухи, что диаметр вашей ваг*** равен диаметру ведра. Это правда?".
Дайнеко не стала переходить на личности и коротко охарактеризовала размер своих половых органов: "Трех ведер!".
Все главное - здесь: #stolicaonego
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