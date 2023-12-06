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Виноделы предложили россиянам вновь начать сдавать бутылки

Новости. Общество
20:30, 06 Декабря 2023
фото: © Владимир Астапкович/ РИА Новости

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Производители вин в РФ хотят вернуть вторую жизнь стеклотаре.

Каждый год только в Крыму производят 250 миллионов бутылок с алкоголем, без учета пива. В России — около 400 миллионов только так называемых тихих вин, которые не содержат углекислого газа. 

Об этом говорили на полях второго винодельческого форума, пишет «Российская газета». Крымские виноделы предложили использовать бутылку повторно, как в советское время.

В федеральном издании напомнили о том, что залоговые цены на стекольную тару отменили в конце 1990-х. С того времени десятки миллионов бутылок вырастают в терриконы на мусорных полигонах.

«На вторичную переработку идет лишь около 4% винных бутылок, — сообщила владелица севастопольского винодельческого хозяйства Кира Ефимова. — При цене бутылки 30-40 рублей ежегодно мы „закапываем“ в землю 16 миллиардов. Это бюджет большого города».

Винодел предложила вернуться к обороту вторичной стеклотары, когда вымытые винные бутылки вновь возвращались на линии разлива. Эксперт хотела бы начать с Крыма, где нет ни производства стеклотары, ни использования боя.

Зато миллионы туристов оставляют огромное количество пустых бутылок. В Крыму, зависимость от поставщиков стеклотары в 2019 году едва не остановила всю винную отрасль. Крупнейший поставщик бутылок был частью международного холдинга со штаб-квартирой в Германии.

Он отказался поставлять продукцию в Крым. Ситуацию удалось разрешить после вмешательства Минпромторга России и депутатов Госдумы. Потом закрылись крымские стеклотарные заводы. В 2022 году здесь в порядке эксперимента стали принимать бутылки по семь копеек за штуку. Но за такие деньги собирать их не стали даже бездомные.

«Идея повторного использования стеклотары интересная и правильная, — считает директор АНО „ЖКХ Контроль республики Крым“ Анатолий Петров, не исключая и другого направления. — В Крыму строят три экотехнопарка, где будет глубокая сортировка отходов. Убежден, там должна быть и переработка, чтобы на месте производить бутылки из боя».

По всей видимости, надо разрабатывать оба направления. А регионы возьмут на вооружение то, которое выгодно на их территории. 

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