Виновник ДТП в Карелии заключил брачный договор, чтобы не платить по долгам пострадавшим

В Карелии местный житель попытался переписать имущество на супругу чтобы не платить 1,4 миллиона рублей пострадавшим в ДТП, сообщили в УФССП республики.

В межрайонном отделении судебных приставов находилось сводное исполнительное производство в отношении местного жителя на сумму задолженности 1,4 миллиона рублей. Мужчина был признан судом виновным в ДТП с возмещением морального вреда пострадавшим. Должник долго уклонялся от выплаты.

Чтобы его имущество не конфисковали, он заключил с супругой брачный договор.

Судебному приставу-исполнителю стало известно о договоре, а также о том, что на супругу должника зарегистрировано ценное движимое и недвижимое имущество. Сотрудник службы обратился в суд, где брачный договор должника признали недействительным и нарушающим права пострадавших. Кроме того, судебный пристав-исполнитель направил заявление о разделе совместно нажитого имущества.

Суд разделил имущество супругов пополам. Должник попытался оспорить сумму задолженности, но решение суда осталось прежним.

Судебный пристав-исполнитель наложил арест на долю должника. Мужчина не стал дожидаться и оплатил всю сумму задолженности, включая исполнительский сбор.