Водитель, чей фургон сбил бабушку насмерть, предстанет перед судом в Петрозаводске

Мужчина не поставил микроавтобус на ручной тормоз, в итоге 83-летняя женщина оказалась под колесами автомобиля и скончалась на месте, сообщили в прокуратуре Карелии.

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 45-летнего автовладельца, обвиняемого в гибели пенсионерки.

Напомним, 15 июня в дневное время обвиняемый припарковал принадлежащую ему автомашину Mercedes на ул. Железнодорожной.

При этом водитель не учел тот факт, что автомашина стоит на склоне и, проигнорировав правила дорожного движения, не поставил машину на ручной тормоз, после чего ушел по своим делам.

Несколько минут спустя автомобиль начал самопроизвольное движение назад под уклон, пересек проезжую часть и выехал на тротуар, по которому в этот момент проходила 83-летняя пенсионерка. От полученных в результате наезда многочисленных травм потерпевшая скончалась на месте.

В ходе проведенной экспертизы было установлено, что у микроавтобуса имелись различные неисправности, в том числе, не был исправен стояночный тормоз, подтекала тормозная жидкость.

Уголовное дело направлено в Петрозаводский городской суд для рассмотрения по существу.