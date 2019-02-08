Виновный в гибели рабочего Сегежского ЦБК отделался штрафом

В июле по вине главного механика Сегежского ЦБК погиб рабочий, виновный заплатил штраф 50 тысяч рублей, сообщили в Следкоме Карелии.

Установлено, что 28 июля обвиняемый, являясь главным механиком организации по монтажу стальных и железобетонных конструкций, осуществлял непосредственное руководство работами по монтажу на территории АО "Сегежский ЦБК".

В ходе производства погиб работник.

Обвиняемый признал свою вину, принял меры к заглаживанию причиненного потерпевшему вреда, ходатайствовал о прекращение уголовного дела и в результате отделался штрафом в размере 50 тысяч рублей.