Виновный в гибели рабочего Сегежского ЦБК отделался штрафом

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В июле по вине главного механика Сегежского ЦБК погиб рабочий, виновный заплатил штраф 50 тысяч рублей, сообщили в Следкоме Карелии.
Установлено, что 28 июля обвиняемый, являясь главным механиком организации по монтажу стальных и железобетонных конструкций, осуществлял непосредственное руководство работами по монтажу на территории АО "Сегежский ЦБК".
В ходе производства погиб работник.
Обвиняемый признал свою вину, принял меры к заглаживанию причиненного потерпевшему вреда, ходатайствовал о прекращение уголовного дела и в результате отделался штрафом в размере 50 тысяч рублей.
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