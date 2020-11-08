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Вирус атакует: в Карелии за сутки еще 320 человек заразились коронавирусом

Новости. Общество
08:42, 09 Ноября 2020
фото: © Сергей Бобылев/ТАСС
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О ситуации с заболеваемостью коронавирусом в Карелии рассказали в оперштабе республики.

Коронавирусная инфекция в Карелии за минувшие сутки выявлена у 320 человек. Из этого числа заболевших – 293 человека, из них 40 имеют симптомы средней тяжести, два человека в тяжелом и один в крайне тяжелом состоянии.

В результате общее число зараженных COVID-19 в Карелии на 9 ноября составило 8255 человек.

Новые случаи коронавируса подтверждены: в Петрозаводске – 255 человек, в Пряжинском районе – 9 человек (Пряжа – 3, поселок Чална – 5, село Святозеро – 1), в Кеми – 3 человека, в Кондопоге – 20 человек, в Беломорском районе – 3 человека (Беломорск – 1, поселок Сосновец – 2), в Лахденпохье – 2 человека, в Прионежском районе – 15 человек (деревня Верховье – 1, село Шокша – 1, поселок Ладва-Ветка – 1, поселок Деревянка – 1, поселок Чална-1 – 1, поселок Кварцитный – 1, деревня Педасельга – 1, поселок Ладва – 1, поселок Шуя – 2, поселок Новая Вилга – 1, поселок Мелиоративный – 4), в Суоярвском районе – 13 человек (Суоярви – 9, поселок Поросозеро – 1, поселок Пийтсиеки – 1, поселок Райконкоски – 2).

Выздоровели 4770 пациентов, выписаны по выздоровлению за сутки 22 человека: в Петрозаводске – 16, в Сортавальском районе – 1, в Питкярантском районе – 2, в Сегежском районе – 1, в Калевальском районе – 1, в Кондопожском районе – 1.
Умер за время пандемии в Карелии 61 человек.

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 1241,4 на 100 тысяч населения, по России этот показатель составляет 1209,1 случая, по Северо-Западу – 1589,3.

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