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Вирус не помеха: В "ПКС-Водоканал" рассказали о планируемых работах

Новости. Общество
11:21, 12 Мая 2020
фото: © "РКС-Петрозаводск"
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"РКС-Петрозаводск", несмотря на введенный в городе режим самоизоляции, продолжает свою работу.

АО "ПКС-Водоканал" снабжает граждан водой и очищает стоки, ведутся работы по устранению текущих повреждений и по плановой замене водопровода.

Ремонтные бригады АО "ПКС-Водоканал" ежедневно, без выходных, стоят на страже комфорта петрозаводчан, так, недавно работники водоканала устранили повреждение по адресу ул. Кленовая, 8. В период  праздников сотрудникам "РКС-Петрозаводск" не придется отдыхать –  ремонтная бригада в любой момент готова выехать на место повреждения.

Также в  планах у АО "ПКС-Водоканал" прокладка водопровода длиной 98 метров в районе дома №5 по ул. Ровио, планируется проложить 120 метров водопровода в районе СКЗ, на втором километре Пряжинского шоссе модернизируют 85 метров трубопровода, 800 метров трубы проложат по ул. Железнодорожной от дома №4 до дома №8. Пока для этих работ ожидаются материалы от поставщиков.

В ближайшее время АО "ПКС-Водоканал" приступит к работам по облагораживанию территории по адресам ул. Питкяранская,18, ул. Сортавальская, 6 и 8, Окрябрьский пр.,13, ул. Грибоедова, 6, ул. Чкалова, 49 и ул. Интернационалистов, 16. Эти участки будут подготовлены к асфальтированию: грунт на месте ремонтных работ вывезут, а вместо грунта засыпят и утрамбуют щебень.

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Комментарии

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новый
2020-05-12 12:48:55
В Водоканале трудятся полезные для общества люди. Бесполезные людишки кривляются в агрикалче.
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