Вирусолог рассказал, когда Россия сможет вернуться к нормальной жизни

Угроза заражения COVID-19 в России будет сохраняться еще долгое время, но с некоторыми спадами, считает эксперт.

Об этом заявил российский вирусолог, профессор Анатолий Альтштейн, пишет ФАН.

Ранее главный инфекционист США Энтони Фаучи заявил, что Штаты в связи с пандемией COVID-19 могут вернуться к "нормальной жизни" только через год. Вирус, по мнению специалистов, может проходить несколько циклов: уходить и возвращаться.

Вирусолог Анатолий Альтштейн отчасти согласен с американским коллегой.

"Вообще полного возвращения к нормальной жизни не будет, наверное, довольно долго. Тут я согласен с американским ученым. В своих комментариях я иногда говорил, что нам предстоят год, два или три, пока этот вирус от нас "не отцепится". Другое дело, что все-таки будут спады. Думаю, что к концу месяца – в начале августа, наверное, – у нас ситуация более или менее нормализуется, но ненадолго. Скорее всего, осенью опять начнется волна", – прогнозирует Анатолий Альтштейн.

Сейчас прогноз американцев на возвращение к "доковидной" жизни через год звучит слишком оптимистично. По мнению вирусолога, SARS-CoV-2 еще долго будет сохраняться в популяции.

Специалисты прогнозируют вторую волну COVID-19 уже осенью 2020 года. Альтштейн объяснил, с чем связано волновое возвращение коронавирусной инфекции.

"Эти волны зависят от нескольких причин. От биологических: от того, что с вирусом происходит. От климатических: погодные условия оказывают влияние. Лето – довольно благоприятный период для снижения эпидемии, а осень – менее благоприятный. И, конечно, большое влияние оказывает отношение населения: когда происходит спад, люди расслабляются. С вирусом тоже происходят изменения. С моей точки зрения, они должны происходить в более мягкую сторону, но заразительность COVID-19 никуда не денется – сказал эксперт.