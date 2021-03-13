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Вирусолог спрогнозировал рост заболеваемости коронавирусом в России

Новости. Общество
21:05, 14 Марта 2021
фото: Александр Гнетнев / Столица на Онего
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Число заболевших COVID-19 в России может увеличиться осенью, заявил известный вирусолог Алексей Аграновский.

Об этом профессор кафедры "Вирусология" Института имени Белозерского МГУ Алексей Аграновский рассказал в беседе с радиостанцией "Говорит Москва".

"Кривая в нашей стране снижается. Так и будет, по-видимому, в течение лета, возможен подъем к осени. Потому что COVID-19 в основе своей сезонное вирусное заболевание", - цитируют Аграновского РИА-Новости.

Вирусолог подчеркнул, что избежать резкого подъема заболеваемости поможет вакцинация.

"Этот фактор зависит от нашей сознательности. Дефицита вакцины сейчас нет", - напомнил он.

Аграновский также заявил о необходимости вакцинации для переболевших россиян. По его словам, естественный иммунитет у таких пациентов снизится через полгода, и им потребуется прививка.

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