Виталий Сергеев вернулся в Минстрой Карелии

Заместителем министра строительства Карелии, главным архитектором республики назначен бывший руководитель Управления госэкспертизы Виталий Сергеев.

Как пишут "Вести Карелии", во вторник он приступил к работе в новой должности.

На посту главного архитектора Карелии Сергеев заменил Игоря Кривоносова, который продержался на этой должности менее трех месяцев - с конца января до середины апреля 2018 года. С тех пор место оставалась вакантным.

Подробнее читайте на "Вестях Карелии".