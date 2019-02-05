Виталий Сергеев вернулся в Минстрой Карелии

Новости по теме
Загрузка...
Заместителем министра строительства Карелии, главным архитектором республики назначен бывший руководитель Управления госэкспертизы Виталий Сергеев.
Как пишут "Вести Карелии", во вторник он приступил к работе в новой должности.
На посту главного архитектора Карелии Сергеев заменил Игоря Кривоносова, который продержался на этой должности менее трех месяцев - с конца января до середины апреля 2018 года. С тех пор место оставалась вакантным.
Подробнее читайте на "Вестях Карелии".
Все главное - здесь: #stolicaonego
Новости по теме
Выбор читателей
30.01.2019, 11:13
03.02.2019, 11:51
31.01.2019, 15:27
29.01.2019, 09:11
29.01.2019, 14:59
31.01.2019, 06:40
Аналитика
Сегодня 09:31
Политкухня
В Олонецком районе 3 февраля проходили дополнительные выборы в органы местного самоуправления.
04.02.2019 15:42
31.01.2019 15:22
30.01.2019 16:17
30.01.2019 12:15
Чтиво
04.02.2019 11:13
Частная жизнь
Юный островитянин-художник получил долгожданную медаль за спасение утопающего.
04.02.2019 09:31
31.01.2019 17:12
31.01.2019 16:24
Медиа
01.02.2019 11:13
Опрос
Вы жалеете, что "Биг Бен" сносят?
Комментарии