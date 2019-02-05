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Новости. Общество
16:26, 05 Февраля 2019
фото: Минстрой Карелии

Виталий Сергеев вернулся в Минстрой Карелии

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Заместителем министра строительства Карелии, главным архитектором республики назначен бывший руководитель Управления госэкспертизы Виталий Сергеев.

Как пишут "Вести Карелии", во вторник он приступил к работе в новой должности.

На посту главного архитектора Карелии Сергеев заменил Игоря Кривоносова, который продержался на этой должности менее трех месяцев - с конца января до середины апреля 2018 года. С тех пор место оставалась вакантным.

Подробнее читайте на "Вестях Карелии".

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Комментарии

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zanoza
2019-02-05 16:34:05
Возвращаться плохая примета :)
Гость
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