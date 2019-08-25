Виталий Скопин: Сроки реставрации Варваринской церкви в Заонежье – нереальные

Реставратор высшей категории считает, что уникальный памятник деревянной архитектуры XVII века, который разобран на бревна и доски, еще можно спасти.

Раскатанной на бревна Варваринской церкви из нежилой заонежской деревни Яндомозеро в августе нашли третьего подрядчика – ООО "Анфилада" из Санкт-Петербурга, которое продолжит реставрацию объекта культурного наследия федерального значения, начатую четыре года назад и брошенную двумя другими фирмами. На эти цели из бюджета страны выделено свыше 34 миллионов рублей, и по условиям конкурса, организованного Северо-Западной дирекцией по строительству, реконструкции и реставрации – подведомственного учреждения министерства культуры России, завершить работы на памятнике деревянной архитектуры XVII столетия предполагается к осени 2020 года.

Как считает член секции деревянного зодчества и музеев деревянной архитектуры Научно-методического совета при Минкультуры РФ, реставратор высшей категории Виталий Скопин, установленные сроки – нереальные для восстановления уникального храма, часть исторического материала которого сейчас гниет под дождем посреди деревни Типиницы, а часть оставлена прежним подрядчиком в селе Великая Губа. "Столица на Онего" поговорила с директором архитектурно-реставрационного центра "Заонежье" о том, есть ли шанс сохранить памятник, как и другие шедевры деревянного зодчества Карелии.

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