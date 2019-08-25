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Новости. Культура
09:52, 25 Августа 2019

Виталий Скопин: Сроки реставрации Варваринской церкви в Заонежье – нереальные

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Реставратор высшей категории считает, что уникальный памятник деревянной архитектуры XVII века, который разобран на бревна и доски, еще можно спасти.

Раскатанной на бревна Варваринской церкви из нежилой заонежской деревни Яндомозеро в августе нашли третьего подрядчика – ООО "Анфилада" из Санкт-Петербурга, которое продолжит реставрацию объекта культурного наследия федерального значения, начатую четыре года назад и брошенную двумя другими фирмами. На эти цели из бюджета страны выделено свыше 34 миллионов рублей, и по условиям конкурса, организованного Северо-Западной дирекцией по строительству, реконструкции и реставрации – подведомственного учреждения министерства культуры России, завершить работы на памятнике деревянной архитектуры XVII столетия предполагается к осени 2020 года.

Как считает член секции деревянного зодчества и музеев деревянной архитектуры Научно-методического совета при Минкультуры РФ, реставратор высшей категории Виталий Скопин, установленные сроки – нереальные для восстановления уникального храма, часть исторического материала которого сейчас гниет под дождем посреди деревни Типиницы, а часть оставлена прежним подрядчиком в селе Великая Губа. "Столица на Онего" поговорила с директором архитектурно-реставрационного центра  "Заонежье" о том, есть ли шанс сохранить памятник, как и другие шедевры деревянного зодчества Карелии.

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Комментарии

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кир
2019-08-25 10:30:16
Что в СМИ выделывают? Там радиацию нагнетают, здесь слезы выдавливают по гнилушкам, которые только в печь годятся. Время ушло необратимо. Работать на созидание, а не на разрушение, вы просто не можете. Можете срубить ещё не одну церквушку. Даже у театра построить. Для кого и зачем? Большая часть людей не ходит и не пойдёт поклоняться деревянным знакам отстраненного мира, вечным огням и партизанским камням.
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