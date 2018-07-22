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Новости. Общество
19:40, 22 Июля 2018
фото: фото: http://starsnow.ru

Виторган рассказал о главной проблеме в их отношениях с Собчак

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Муж Ксении Собчак Максим Виторган откровенно рассказал о проблемах, которые существуют в их семье.

Несмотря на то, что Собчак и Виторган женаты уже пять лет, а со стороны их брак выглядит абсолютно счастливым, у звездной пары, как и у других, бывают свои трудности. По словам Виторгана, главная проблема в их взаимоотношениях с женой – нехватка свободного времени. Актер рассказал, что из-за того, что они с Ксенией – крайне занятые люди – зачастую у них не остается времени на то, чтобы побыть вместе или даже просто обговорить бытовые вопросы, пишет "Узнайвсе".

Многие отметили, что став мужем Собчак, Максим заметно похудел. Актер признается, что особой заслуги жены в этом нет, так как ему всегда нравились физические нагрузки и спорт.

Редакция uznayvse.ru напоминает, что Виторган и Собчак поженились в феврале 2013 года. В 2016 году у пары родился сын Платон. При этом у Максима уже есть взрослые дочь и сын – Полина и Даниил.

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