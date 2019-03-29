Подписаться
Грунт для рассады 10л
60
37
Таблетки торфяные 12шт
59
Минипарник
68
38
Семена
9
1
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Экономика
14:25, 29 Марта 2019
фото: Валерий Поташов

Вице-премьер Карелии назвал "недоработкой" отсутствие на турбазах карельского алкоголя

Загрузка...

Заместитель председателя республиканского правительства не обнаружил в барах туристических баз местной водки и бальзама.

"Общей недоработкой" назвал вице-премьер Карелии по вопросам экономики Дмитрий Родионов отсутствие в барах известных туристических баз республики спиртных напитков, выпущенных в регионе. По словам Родионова, он не увидел ни местной водки, ни бальзама, ни джина, которые бы могли привлечь внимание туристов, но при этом в барах стояли популярные крепкие напитки, завезенные из-за рубежа.

"Все наши средства размещения, все наши места скопления туристов должны иметь в своем ассортименте карельскую национальную кухню! Это тоже будет отдельным этапом работы для того, чтобы в следующем году весь зимний период все средства размещения могли такую услугу предоставлять. Это, конечно, и расширение линейки продукции карельских товаропроизводителей на объекты показа", – сказал заместитель председателя республиканского правительства, выступая на совещании по развитию зимнего туризма, которое состоялось 29 марта в Петрозаводске.

Как сообщил Родионов, в прошлом году туристический поток в Карелию вырос на 3% и достиг 800 тысяч человек, однако три четверти из них посетили республику в летний период. По мнению карельского чиновника, эту пропорцию необходимо менять, чтобы доля зимних туристов в регионе достигла доли летних.   

Дмитрий Родионов уже отметил существенный рост туристов, приезжающих в Карелию в рождественский период – в нынешнем сезоне этот рост оценивается в 40 тысяч человек. Карельский вице-премьер объяснил его пуском поезда "Ласточка", связавшего Санкт-Петербург с Северным Приладожьем. В частности. горный парк "Рускеала" принял во время новогодних праздников 20 тысяч посетителей, что на 30% больше показателей прошлых лет.        

 

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Беня
2019-03-29 15:23:57
А шо если ставить лечебные Кончезерские клистиры карельской водкой? :)
zanoza
2019-03-29 14:59:12
А у нас что теперь делается упор алкотуризм :) Типа под шафе туристам будет наплевать на убогую инфраструктуру региона.
goo
2019-03-29 14:41:25
Фото 10 из 10
Сеня
2019-03-29 14:31:53
То навага , то водка в голове у местных чиновников . Других проблем в регионе уже нет . Жизнь удалась . Хм .
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
26.03.2019, 19:40
Поклонники обсуждают "округлившуюся" 47-летнюю Леру Кудрявцеву
23.03.2019, 13:00
ВИДЕО: В Петрозаводске сотрудники ГИБДД ведут скрытое наблюдение за водителями
23.03.2019, 21:40
Звезды Comedy Woman сделали фото 18+
26.03.2019, 09:21
Водителей Петрозаводска ждут "сплошные" проверки ГИБДД
28.03.2019, 20:20
Похудевшая звезда Comedy Woman показала растяжку
23.03.2019, 14:46
ФОТО и ВИДЕО: Участники митинга в Петрозаводске потребовали отставки действующей власти

Аналитика

Сегодня 11:41
Капитал
Клиника у храма
В Петрозаводске 27 марта состоялось событие российского масштаба – на улице Варламова был заложен первый камень в основание строительства детской офтальмологической клиники.
"Амкодор" приступил к строительству завода в Петрозаводске
28.03.2019 14:24
Что изменится в Петрозаводске после решений городских депутатов 2
28.03.2019 10:30
Ямочный ремонт-2019 1
28.03.2019 09:36
Войница против Минсельхоза: приказ оспорят в суде 3
25.03.2019 14:18
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 10:00
Без политики
"Просто сжимается сердце"
Яковлева Валерия Александровна – детский офтальмолог глазной клиники Карелии, врач-косолог, которая пришла в профессию вопреки советам мамы, и сегодня успешно спасает зрение маленьким пациентам, многим из которых нет даже и недели от роду.
"ТехРент" закрывает зимний сезон
28.03.2019 15:19
"Я думала, будет хуже" 5
28.03.2019 12:33
Владимир Тарачев: "Надежность электросетей – наша важнейшая задача" 1
28.03.2019 12:01
архив чтиво

Медиа

Кубок по зимнему плаванию в Петрозаводске
28.03.2019 16:57
все фото и видео

Опрос

Нужно ли отдать РПЦ Дом офицеров в Петрозаводске?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»