Вице-премьер Карелии назвал "недоработкой" отсутствие на турбазах карельского алкоголя

Заместитель председателя республиканского правительства не обнаружил в барах туристических баз местной водки и бальзама.

"Общей недоработкой" назвал вице-премьер Карелии по вопросам экономики Дмитрий Родионов отсутствие в барах известных туристических баз республики спиртных напитков, выпущенных в регионе. По словам Родионова, он не увидел ни местной водки, ни бальзама, ни джина, которые бы могли привлечь внимание туристов, но при этом в барах стояли популярные крепкие напитки, завезенные из-за рубежа.

"Все наши средства размещения, все наши места скопления туристов должны иметь в своем ассортименте карельскую национальную кухню! Это тоже будет отдельным этапом работы для того, чтобы в следующем году весь зимний период все средства размещения могли такую услугу предоставлять. Это, конечно, и расширение линейки продукции карельских товаропроизводителей на объекты показа", – сказал заместитель председателя республиканского правительства, выступая на совещании по развитию зимнего туризма, которое состоялось 29 марта в Петрозаводске.

Как сообщил Родионов, в прошлом году туристический поток в Карелию вырос на 3% и достиг 800 тысяч человек, однако три четверти из них посетили республику в летний период. По мнению карельского чиновника, эту пропорцию необходимо менять, чтобы доля зимних туристов в регионе достигла доли летних.

Дмитрий Родионов уже отметил существенный рост туристов, приезжающих в Карелию в рождественский период – в нынешнем сезоне этот рост оценивается в 40 тысяч человек. Карельский вице-премьер объяснил его пуском поезда "Ласточка", связавшего Санкт-Петербург с Северным Приладожьем. В частности. горный парк "Рускеала" принял во время новогодних праздников 20 тысяч посетителей, что на 30% больше показателей прошлых лет.