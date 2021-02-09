Вице-премьер Карелии пообещал обустроить беломорские петроглифы к концу 2023 года

На эти цели республиканские власти планируют потратить более 600 миллионов рублей из индивидуальной программы развития региона.

Власти Карелии поставили себе задачу превратить комплекс древних наскальных изображений на побережье Белого моря в объект мирового показа. Об этом заявил вице-премьер республики Дмитрий Родионов, выступая 10 февраля на брифинге в Петрозаводске, который был посвящен реализации индивидуальной программы развития региона, рассчитанной до 2024 года. По словам Родионова, ежегодный объем федерального финансирования программы составляет миллиард рублей.

Обустройство комплекса беломорских петроглифов является одним из главных ее мероприятий.

"Входная зона петроглифов начинается перед мостом через реку Кислый Пудас, – отметил Дмитрий Родионов. – В этой зоне мы планируем создать визит-центр, в котором будет представлена экспозиция, рассказано об истории петроглифов, об открытии этих петроглифов, об образе жизни тех людей, которые эти петроглифы создавали. Мы знаем, что в те времена климат в Карелии даже на побережье Белого моря был совсем другой. Предполагается строительство гостиницы на 50 номеров, а также кафе и ресторана для того, чтобы туристы после того, как посетили экскурсию, могли в комфортных условиях перекусить, обсудить то, что они посмотрели, зайти в лавки для приобретения сувениров. Также в рамках создания этого комплекса планируется строительство дороги протяженностью 2 километра от уже переданной в федеральное ведение дороги "Трасса "Кола" - Беломорск" до самих петроглифов Залавруги, и хочу сказать, что эти работы уже начались в 2020 году, и в 2021 году они будут закончены. Т.е. съезд с теперь уже федеральной трассы до самой Залавруги будет реконструирован, и дорога 2 километра будет приведена в нормативное состояние, в том числе, для того, чтобы по ней могли спокойно проезжать автобусы, которые везут туристические группы. Кроме того, планируется обязательно строительство моста через реку Кислый Пудас, причем, моста не временного, как это есть сегодня, деревянного моста, который иногда водой смывало, особенно – в весенний период, а строительство капитального моста, и сегодня для того, чтобы его построить, Минтрансу нужно заключить контракт на его проектирование".

Вице-премьер Карелии пообещал журналистам установить электрическое освещение на смотровых площадках беломорских петроглифов, чтобы туристы могли любоваться древними наскальными изображениями даже в темное время суток. Как сообщил Родионов, вся эта работа должна быть завершена к концу 2023 года, а объем федеральных средств, заложенных на нее в индивидуальной программе развития республики, составляет 606 миллионов рублей.