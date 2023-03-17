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Вице-премьер России призвала сограждан не покупать новые джинсы каждый сезон

Новости. Общество
22:00, 17 Марта 2023
фото: © / shutterstock

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Заместитель председателя правительства РФ Виктория Абрамченко считает, что «можно достаточно долго ходить в одних и тех же джинсах или как-то их реанимировать».

Вице-премьер России Виктория Абрамченко призвала сограждан не покупать новые джинсы каждый сезон, поскольку при их производстве используется слишком много воды. Как пишет РБК, заместитель председателя правительства РФ, которая курирует национальный проект «Экология», рассказала в эфире телеканала «Россия-24» об осознанном потреблении в своей семье.

По словам чиновницы, она старается приобретать там, где меньше упаковки, моет стекло и пластик и сортирует мусор. «Еще джинсы: пожалуйста, не покупайте каждый сезон новые джинсы!», – заявила Абрамченко, отметив, что при их производстве используется много воды.

«Можно ходить достаточно долго в одних и тех же джинсах или как-то их реанимировать», – считает вице-премьер.

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