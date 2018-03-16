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Новости. Общество
21:30, 16 Марта 2018

"ВКонтакте" появилось приложение для знакомств

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В первый месяц весны в каталоге приложений "ВКонтакте" появилось новое под названием "Знакомства".

Приложение было создано командой независимых разработчиков, пишет РИА Новости.

Оно поможет подписчикам пабликов искать друзей, выражать симпатию и, возможно, найти свою вторую половинку. Для этого нужно кратко рассказать о себе, добавить фотографии и изучить анкеты других участников.

Каждую анкету можно отметить лайком или пропустить. Если симпатия взаимна, пользователи смогут пообщаться прямо внутри приложения.

"Знакомства" можно добавить в любую группу — в приложении будут отображаться подписчики паблика.

Платформа приложений сообществ ВКонтакте появилась в 2016 году. В официальном каталоге доступно свыше 30 приложений, каждый месяц ими пользуются около 20 миллионов человек.

 

 

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