Сбой произошел в соцсети «Вконтакте»

Популярнейшая соцсеть временно перестала работать.

Сегодня, 22 ноября, в районе 15.10 часов произошел сбой в крупнейшей российской соцсети «Вконтакте».

По состоянию на 15.30 сайт по-прежнему не работает, при входе на него появляется надпись: «The page you are looking for is temporarily unavailable. Please try again later» — пользователей просят повторить попытку входа позже.