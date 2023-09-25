Владелец бара в Петрозаводске рассказал, что наливают клиентам в барах в условиях санкций

Отечественный производитель не смог заменить импортную алкогольную и даже безалкогольную продукцию хорошего качества.

По словам владельца петрозаводского бара «3/4» Дмитрия Макарова, импортозамещения в сфере его деятельности нет, потому что оно либо невозможно технологически, либо не нужно потребителю. Об этом пишет «Фактор News».

Дмитрий признался, первый шок от санкций давно прошел, и продукция снова начала поступать в страну по «параллельному импорту». Практически все позиции вернулись, за исключением некоторых, которые для гурманов. К примеру, не купить больше ликер «Lillet Blanc» - но кто это заметил? Ушли некоторые абсенты, ушла часть текилы – но остались другие бренды, поэтому широкий рынок практически не заметил потерь.

По мнению владельца бара, сейчас рынок наполнен очень большим количеством отечественного ширпотреба - а-ля импортазамещаемого. Но он не замещает тот рынок, который был. И те же коктейли на основе ликеров в принципе есть, но доступны куда более узкому кругу потребителей.

Насколько подорожала ликерная часть коктейлей, и нужен ли посетителям бара пропавший индиан тоник, знает «Фактор News».