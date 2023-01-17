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Владелец IKEA собирается полностью продать недвижимость в России

Новости. Экономика
20:30, 17 Февраля 2023
фото: © РИА Новости / Вадим Брайдов

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По информации РБК, Ingka Group, владеющая сетями «Мега» и IKEA, ищет покупателя на недвижимость — это сделка будет означать полный уход из страны.

Шведская Ingka Group, владеющая сетью магазинов мебели и товаров для дома IKEA и торговыми центрами «Мега», начала поиски покупателей на свою недвижимость в России. Об этом РБК рассказали источник на рынке ретейла, два источника в инвестиционных компаниях и источник на рынке недвижимости.

В пресс-службе Ingka Centers (подразделение Ingka Group, управляющее торговыми центрами) в ответ на запрос РБК сообщили, что не комментируют рыночные слухи. Там также добавили, что «Меги» продолжают работать, а компания сосредоточена на «обеспечении безопасности операций и качества обслуживания клиентов». При этом флагманские магазины IKEA в этих торговых центрах были закрыты почти год назад — в начале марта 2022 года.

В портфель недвижимости Ingka в России входят 14 торговых центров «Мега» (в Москве, Подмосковье, Ленинградской области, Омске, Уфе, Ростове, Самаре, Адыгее, Казани, Екатеринбурге, Новосибирске и Нижнем Новгороде), гипермаркеты, в которых работали магазины IKEA, а также участки, на которых планировалось, но еще не было начато строительство новых торговых центров. Доход от аренды Ingka Centers в России, по оценке Forbes, по результатам 2021 года составил 350 $ млн.

Продажу всех активов, которые принадлежат иностранным компаниям, входящим в перечень так называемых недружественных стран (то есть тех, которые ввели санкции в отношении России), с прошлого года согласует специальная комиссия при правительстве. Условием согласования сделок является скидка — не менее 50% от рыночной стоимости активов. Кроме того, с конца декабря условием одобрения сделок стало перечисление 10% от суммы сделки в бюджет России или рассрочка оплаты активов на один-два года.

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