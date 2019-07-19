Владелец кабельной сети "Ника" признан банкротом

Хозяин карельской кабельной сети "Ника", бизнесмен из Мурманска, Василий Пимин признан банкротом; петрозаводский менеджмент компании, предположительно, отстранен от дел.

По имеющейся у "Вестей Карелии" информации, 18 июля в петрозаводский офис кабельной сети "Ника", располагающийся на Кукковке, приехали представители мурманского руководства активом в сопровождении охраны. Люди из Мурманска настойчиво добивались встречи с директором КТК "Ника" Максимом Фроловым. По нашим данным, на текущий момент Фролов отстранен от руководства. Дозвониться до него не удается.

По предварительным данным, активность людей из Мурманска связана с критическим финансовым положением хозяина КТК "Ника" Василия Пимина. Находящийся в колонии бизнесмен этим летом был признан банкротом. Многомиллионные долги хозяина карельской компании придется гасить за счет сбыта имущества.

Подробнее о ситуации читайте в статье Александра Гнетьева на страницах деловой интернет-газеты "Вести Карелии".