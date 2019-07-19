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Новости. Общество
12:52, 19 Июля 2019
фото: коллаж "Столица на Онего"

Владелец кабельной сети "Ника" признан банкротом

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Хозяин карельской кабельной сети "Ника", бизнесмен из Мурманска, Василий Пимин признан банкротом; петрозаводский менеджмент компании, предположительно, отстранен от дел.

По имеющейся у "Вестей Карелии" информации, 18 июля в петрозаводский офис кабельной сети "Ника", располагающийся на Кукковке, приехали представители мурманского руководства активом в сопровождении охраны. Люди из Мурманска настойчиво добивались встречи с директором КТК "Ника" Максимом Фроловым. По нашим данным, на текущий момент Фролов отстранен от руководства. Дозвониться до него не удается.

По предварительным данным, активность людей из Мурманска связана с критическим финансовым положением хозяина КТК "Ника" Василия Пимина. Находящийся в колонии бизнесмен этим летом был признан банкротом. Многомиллионные долги хозяина карельской компании придется гасить за счет сбыта имущества.

Подробнее о ситуации читайте в статье Александра Гнетьева на страницах деловой интернет-газеты "Вести Карелии".

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Комментарии

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Американец
2019-07-19 14:15:06
неплохо Мазуровский соскачил, скинул мёртвый проект кому-то, и остался в дамках
Мизантроп
2019-07-19 13:48:36
Частник только три вещи умеет хорошо делать - убивать, воровать и просирать.
кир
2019-07-19 14:07:08
Мизантроп, уже внёс в коллекцию. :)
однозначно
2019-07-19 13:04:59
Вот и славно. Пусть теперь этот престарелый так называемый "журналист" Тихий, который вкрадчивым голосом и нашим и вашим, ползает по помойкам в целях пропитания.
Гость
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