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Новости. Криминал
14:15, 08 Апреля 2019
фото: © Владимир Смирнов/ТАСС, архив

Владелец кафе в Петрозаводске придумал способ, как воровать мясо в гипермаркете

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Сотрудники уголовного розыска Петрозаводска раскрыли кражу мяса в одном из городских магазинов, сообщает МВД Карелии.

В полицию Петрозаводска обратился представитель гипермаркета. С января по февраль было похищено более 130 килограммов мясной продукции. Сотрудники уголовного розыска установили подозреваемого - 43-летнего мужчину, владельца кафе.

Он в качестве оптового клиента приходил в магазин и покупал мясо, которое использовал в своем заведении общественного питания. Обычно он обращался к работникам мясного цеха, которые выгружали необходимый товар в коробки и на всю партию клеили один общий стикер с весом товара и штрих-кодом.

По версии следствия, однажды мужчина попросил разделить товар на две партии – для двух разных заведений. Работник мясного цеха выполнил просьбу и наклеил на коробки отдельные стикеры. Далее оптовый покупатель скрыл от кассира наличие второго стикера и оплатил только часть товара по одному из стикеров. Сам кассир коробки с продукцией не проверял. Обнаружив, что хищение удалось, подобные действия владелец кафе повторил еще четыре раза. И за все время вынес без оплаты мясную продукцию более чем на 50 тысяч рублей. Подозреваемый пояснил, что совершал хищение из-за сложного материального положения.

В настоящий момент ущерб, причиненный организации, возмещен.

По факту кражи возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 158 УК РФ.

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Комментарии

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кир
2019-04-08 15:14:20
Пассионарий.
zanoza
2019-04-08 14:24:36
Вот наглец!
Гость
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