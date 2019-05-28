Владелец мясных лавок в Петрозаводске выплатил работникам 170 тысяч рублей по требованию прокуратуры

Предприниматель не хотел оформлять продавцов и выдавал им зарплату по 10 тысяч рублей, сообщили в прокуратуре Карелии.

Несмотря на наличие у ИП 5 павильоны мясной продукции, ни один продавец не был оформлен, заработная платы без каких-либо платежных документов начислялась в размере 10 тысяч рублей (при полной занятости).

По данному факту прокуратурой города в целях устранения нарушений трудового законодательства и восстановления прав граждан ИП внесено представление.

По результатам рассмотрения представления предприниматель оформил по трудовым договорам 8 работников, произвел перерасчет заработной платы и выплатил продавцам 170 тысяч рублей.