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Владелец ресторана заглянул под юбки сотен сотрудниц через камеру на ботинках

Новости. Общество
23:30, 05 Марта 2021
фото: Майкл Папандреа. Кадр: Fox32
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Сотрудницы подали в суд на владельца ресторана в пригороде Чикаго, штат Иллинойс, США, за то, что он заглядывал им под юбки при помощи установленной на ботинках камеры.

Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на издание Daily Mail.

59-летний Майкл Папандреа (Michael Papandrea) владеет двумя популярными заведениями в пригородах Чикаго.

В марте 2020 года полицейские арестовали мужчину и предъявили ему обвинение в незаконном осуществлении видеозаписи при помощи скрытой камеры. Следователи изъяли несколько электронных устройств и обнаружили множество видеозаписей с сотрудницами принадлежащих Папандреа кафе.

Соответствующие гражданские иски в отношении своего работодателя подали 17 женщин. Его дело будет рассматриваться в суде 22 апреля.

В феврале восемь сотрудниц подали в отношении него отдельный гражданский иск, в котором заявляли, что судебный эксперт изучил один из изъятых полицией жестких дисков и обнаружил более 24 тысяч стертых сделанных незаконно фотографий и видеозаписей.

По данным адвокатов бывших сотрудниц кафе, Папандреа делал видеозаписи в течение десяти лет, и большинство пострадавших от его действий сотрудниц были несовершеннолетними. Одной из них было всего 14 лет.

Во вторник, 2 марта, еще девять бывших сотрудниц присоединились к коллективному иску. Они утверждают, что Папандреа требовал, чтобы персонал ходил на работу в платьях и юбках. Судя по найденным фото и видеозаписям, количество пострадавших может составлять около 500 женщин.

Сам Папандреа отказался давать комментарии журналистам.

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