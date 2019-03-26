Чистая прибыль Сегежского ЦБК снизилась на полмиллиарда рублей

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Холдинг Segezha Group, владеющий Сегежским ЦБК, объявил неаудированные консолидированные результаты деятельности в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) за 2018 год.
Выручка компании выросла на 24,5% благодаря увеличению объемов продаж и цен реализации бумаги, пиломатериалов и бумажных мешков. Положительное влияние на выручку также оказало ослабление курса рубля к евро и доллару.
Вместе с тем, чистая прибыль холдинга снизилась на 0,5 млрд рублей "по причине увеличения процентных расходов и роста курсовые разниц", говорится в сообщении компании.
Подробности читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".
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