Чистая прибыль Сегежского ЦБК снизилась на полмиллиарда рублей

Холдинг Segezha Group, владеющий Сегежским ЦБК, объявил неаудированные консолидированные результаты деятельности в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) за 2018 год.

Выручка компании выросла на 24,5% благодаря увеличению объемов продаж и цен реализации бумаги, пиломатериалов и бумажных мешков. Положительное влияние на выручку также оказало ослабление курса рубля к евро и доллару.

Вместе с тем, чистая прибыль холдинга снизилась на 0,5 млрд рублей "по причине увеличения процентных расходов и роста курсовые разниц", говорится в сообщении компании.

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