Владелец сыроварни в Карелии решил построить молочную ферму с гостиницей и позвать туристов

Фермер Евгений Кялин, которому принадлежит сыроварня «Alasalmi» в деревне Нижняя Салма в Карелии планирует расширение бизнеса — строительство молочной фермы и гостиницы для развития агротуризма.

Об этом рассказал глава Карелии Артур Парфенчиков после посещения фермерского хозяйства.

По его словам, фермер строит животноводческий комплекс на 50 голов дойного стада и собирается закупить поголовье крупного рогатого скота.

Кроме того, он планирует привлекать туристов. Для них обустроен дегустационный зал, где можно попробовать и приобрести сыр, строится выгульная площадка, на которой вскоре появятся животные. В перспективе строительство небольшой гостиницы.

Какую помощь фермеру пообещал губернатор, читайте в интернет-газете «Вести Карелии».