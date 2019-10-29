Владельца стоянки маломерных судов в Карелии оштрафовали

Собственника стоянки маломерных судов обязали заключить договор водопользования, сообщили в прокуратуре Карелии.

Установлено, что на основании договора купли-продажи житель Санкт-Петербурга купил в Сортавале базу-стоянку маломерных судов и заключил с администрацией района договор аренды земельного участка.

Проверка показала, что участок водной акватории используется без договора водопользования. При этом мер к заключению соответствующего договора собственник не предпринимал.

Собственника оштрафовали на тысячу рублей.