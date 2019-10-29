Владельца стоянки маломерных судов в Карелии оштрафовали

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Собственника стоянки маломерных судов обязали заключить договор водопользования, сообщили в прокуратуре Карелии.
Установлено, что на основании договора купли-продажи житель Санкт-Петербурга купил в Сортавале базу-стоянку маломерных судов и заключил с администрацией района договор аренды земельного участка.
Проверка показала, что участок водной акватории используется без договора водопользования. При этом мер к заключению соответствующего договора собственник не предпринимал.
Собственника оштрафовали на тысячу рублей.
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