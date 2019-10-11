10:51, 11 Октября 2019
Владельцам и арендаторам памятников культуры в Карелии гарантируют преференции
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Власти Карелии подготовили несколько нормативных актов, предусматривающих налоговые и другие преференции собственникам объектов культурного наследия – господдержка обещана в обмен на восстановление памятников.
По расчетам правительства, затраты частных собственников объектов культурного наследия Карелии на их восстановление могут достигнуть в 2020 году не менее 30 млн рублей.
Какие льготы обещаны владельцам и арендаторам таких объектов, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".
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