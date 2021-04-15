Владельцам ларьков в Карелии отменили ограничения по срокам аренды

Разрешения на размещение ларьков, павильонов и других нестационарных объектов (НТО) в Карелии будут действовать без ограничений по срокам.

Об этом говорится в постановлении правительства Карелии "О мерах по развитию нестационарной торговли на территории Республики Карелия", которое вступило в силу с 1 апреля.

До этого срок действия разрешений был ограничен двумя годами, пояснила уполномоченный по защите прав предпринимателей в Карелии Елена Гнетова. "Ограничение до двух лет срока, на который выдавалось решение о размещение объекта и заключался договор аренды имущества, не позволяло субъектам предпринимательской деятельности планировать свою деятельность на долгосрочную перспективу", - пояснила бизнес-омбудсмен. Подробности читайте в интеррнет-газете "Вести Карелии".