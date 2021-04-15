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Владельцам ларьков в Карелии отменили ограничения по срокам аренды

Новости. Общество
09:19, 16 Апреля 2021
фото: ДТППТЗ
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Разрешения на размещение ларьков, павильонов и других нестационарных объектов (НТО) в Карелии будут действовать без ограничений по срокам.

Об этом говорится в постановлении правительства Карелии "О мерах по развитию нестационарной торговли на территории Республики Карелия", которое вступило в силу с 1 апреля.

До этого срок действия разрешений был ограничен двумя годами, пояснила уполномоченный по защите прав предпринимателей в Карелии Елена Гнетова.

"Ограничение до двух лет срока, на который выдавалось решение о размещение объекта и заключался договор аренды имущества, не позволяло субъектам предпринимательской деятельности планировать свою деятельность на долгосрочную перспективу", - пояснила бизнес-омбудсмен.

Подробности читайте в интеррнет-газете "Вести Карелии".

 

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Комментарии

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udo
2021-04-16 09:40:25
Уже раньше обсуждали этот вопрос.
Вася
2021-04-16 09:38:51
Это элита страны
Гость
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