Владельцы бренда "СТК" в Карелии пожаловались на использование торговой марки другой фирмой

Владельцы торгового знака "СТК" обратились в управление ФАС по Карелии с жалобой на предпринимателей, которые торгуют машинами в Петрозаводске и без спроса используют раскрученный бренд.

Петербургская компания "Эксперт" подготовила заявление в УФАС по Карелии, в котором сообщила, что петрозаводская фирма "СТК1-Центр" использует не принадлежащий ей бренд для ведения бизнеса по торговле машинами и тем самым вводит клиентов в заблуждение.

ООО "Эксперт" в своем заявлении сообщает, что является правообладателем товарного знака в виде напоминающей молнию латинской буквы "S". Указанный знак, в частности, использовался холдингом СТК, который ранее торговал в Петрозаводске автомобилями.

Сейчас на этом же месте в районе Шуйского шоссе работает другая фирма, но под схожей вывеской, пишут "Вести Карелии".

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