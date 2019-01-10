Владельцы дачных участков теперь должны уведомлять о перестройке домов

Владельцы земельных участков, начавшие строительство или реконструкцию жилого или садового дома, должны направлять в местный орган исполнительной власти уведомление о планируемых работах.

С 1 марта 2019 года уведомительный порядок станет обязательным.

"Но если строительство или реконструкция начаты до 4 августа 2018 года, то хозяин может до 1 марта этого года подать все документы на постановку недвижимости на кадастровый учет и государственную регистрацию прав", – отмечает издание.

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