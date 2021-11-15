Владимир Любарский рассказал, почему не вступает в «Единую Россию»

Мэр Петрозаводска Владимир Любарский в эксклюзивном интервью «Столице на Онего» объяснил, почему остается беспартийным.

В канун Нового года мы встретились с главой Петрозаводска Владимиром Любарским. Поговорили об основных городских проблемах и путях их решения, о политике, здоровье, семье и, конечно, вспомнили тот самый «кошмарик», который приключился с мэром Петрозаводска, когда он попал в ДТП.

Один из вопросов касался прошедших в сентябре выборов, когда Владимир Любарский возглавил партийный список «Единой России» в Петросовет, однако в партию после этого так и не вступил.

- Да, идеологически я сторонник «Единой России», - ответил мэр. - Я этого не скрываю, и все шишки за практические решения, которые падают на «Единую Россию», разделяю. Но правильнее, я думаю, оставаться беспартийным. Это позволит мне чуть более свободно в интересах горожан работать со всеми фракциями в Петросовете.

- Есть мнение, что именно Вы сегодня реально управляете Петросоветом. Так ли это?

- Это не так. Наверное, в силу калибра фигуры так думают, раз человек пришел с должности зама главы республики по внутренней политике, значит принес с собой соответствующие ресурсы. Но за прошедшие месяцы, я думаю, уже стало понятно, что в Петросовете есть свои игроки, которые реально этими вопросами занимаются, и глава Петрозаводского городского округа для них не указ.

Задача у меня другая – организовать взаимодействие между администрацией и Петросоветом на каком-то более живом уровне – более предметном и действенном, чем он был раньше. Мне кажется, что сейчас мы движемся в правильном направлении. Даже то, что у нас есть общий чат, где мы можем обсуждать проблемы, вместе искать практические решения и налаживать межличностные отношения, уже о многом говорит.

Полную версию интервью читайте здесь.