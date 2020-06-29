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Владимир Путин сегодня выступит с обращением к россиянам

Новости. Общество
13:07, 30 Июня 2020
фото: © Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС
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Тему обращения Песков не уточнил.

О предстоящем выступлении сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.

"Я не то, что не исключаю, тогда уже так скажу: да, действительно, сегодня Путин обратится с телеобращением к россиянам. Ориентировочно ближе к двум часам дня", – ответил он на вопрос журналистов.

В прошлый раз глава государства обратился к россиянам ровно неделю назад. Тогда Путин поблагодарил граждан за то, как достойно они прошли самый опасный период эпидемии коронавируса, и объявил новые меры поддержки.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
прихожанин
2020-06-30 15:08:45
А стоит ли уже выступать ?
Сеня
2020-06-30 14:30:30
ФУкс, Ермолина должны подробно записать тезисы
zanoza
2020-06-30 15:03:55
Сеня, ты хотябы значение слова "тезисы" для начала понял, ведь чушь пишешь и полным дураком себя выставляешь.
новый
2020-06-30 14:26:35
Послушал. Шах и мат либерастной шелупони, коих слава богу всего 0,2 %. На либерастных сайтах истерика любо-дорого смотреть. Путин красава.
zanoza
2020-06-30 15:00:40
новый, ты в шахматах не разбираешься,не умничай :)
новый
2020-06-30 13:44:29
Либерде слушать и вникать.
zanoza
2020-06-30 13:56:24
новый, вот и послушай :)
миша
2020-06-30 13:55:26
новый, а тебе лучше не слушать. Все равно ничего не поймешь.
zanoza
2020-06-30 13:43:01
Наверное пряники раздаст перед голосованием :)
grisha
2020-06-30 14:08:30
zanoza, пряники розданы своим, а для народа морковка на удочке перед носом, как для ослика, чтобы шёл куда надо хозяину.
zanoza
2020-06-30 14:15:05
grisha, :)
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