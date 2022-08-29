Готовится встреча Путина с победившими на выборах губернаторами, в том числе, Парфенчиковым

Президент РФ Владимир Путин проведет встречу с избранными главами регионов, а также даст оценку результатам выборов.

Как сообщает РИА Новости, об этом заявила пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Такие встречи, действительно, проходят каждый раз после выборов. Ожидаем, что такая встреча состоится и сейчас. Когда будет точная дата такой встречи, мы вас проинформируем. Что касается оценки, то своевременно президент это сделает», — сообщил Песков, отвечая на вопрос журналистов.

Выборы прошли в России с 9 по 11 сентября. Около 4,7 тысячи избирательных кампаний охватили 82 региона, в них могли принять участие 44 миллиона россиян. Прямым голосованием выбирались 14 губернаторов, в том числе глава Карелии.