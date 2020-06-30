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Владимир Семенов: "Для меня самое главное – это закрепление в Конституции семейных ценностей"

Новости. Общество
15:30, 01 Июля 2020
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Депутат Заксобрания Карелии, известный энергетик Владимир Семенов рассказал, какие поправки в Конституции для него особенно важны.

Сегодня в информационно-ситуационном центре, который открылся в Петрозаводске в "Точке кипения", журналисты, политологи, общественники, не только наблюдают за ходом голосования по поправкам в Конституцию, но и обсуждают саму суть предлагаемых изменений.

Что самое главное в поправках, которые предлагается одобрить в ходе Общероссийского голосования 1 июля? Свое мнение по этому поводу высказал Владимир Семенов – депутат Заксобрания Карелии, в прошлом – многолетний директор компании "Карелэнерго".

"Я прочитал все поправки, и для меня самое главное – это закрепление в Конституции семейных ценностей. Потому что, к сожалению, мы забываем о них в обыденной жизни. А что самое ценное в жизни человека? Это семья… Я сейчас это особенно остро понимаю, у меня 8 месяцев назад правнучка родилась. Мы с женой ее помогаем воспитывать. И нет ничего другого, кроме семьи… Это главная ценность, с ее традиционными идеалами.

Также я поддерживаю поправку, которая касается человека труда и социальных гарантий. С советских времен это был главный человек… Сейчас у нас почему-то артисты стали главными. А почему не человек труда?

Кроме этого, конечно, важно закрепление в Конституции отношений внутри государства. То, что парламент страны у нас будет назначать премьер-министра и министров, это правильно. Я считаю, что и в Конституцию Карелии нужно внести такую норму, что парламент республики назначает министров. Когда-то так и было, потом отменили.

И, конечно, я считаю очень правильной поправку о том, что Конституция России выше любых международных решений. И ни один договор между зарубежной страной и любым нашим предприятием не должен противоречить ни одному закону Российской Федерации".

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Комментарии

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новый
2020-07-01 15:32:25
Либерастне не нравятся традиционные семейные ценности, потому и протестуют.
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