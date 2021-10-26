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Власти допустили введение уголовной ответственности за «серые» зарплаты

Новости. Общество
20:30, 26 Октября 2021
фото: bashinform/Гульфия Акулова

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Спикер Госдумы Вячеслав Володин допустил введение уголовной ответственности за «серые» зарплаты.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин допустил возможность введения уголовной ответственности для работодателей, которые выплачивают сотрудникам зарплаты на уровне МРОТ, используя серые схемы. Об этом информирует РИА Новости.

Володин обратил внимание, что на предприятиях, где выплачивают заработную плату на уровне МРОТ, руководители должны объяснять, почему нельзя повышать зарплату.

«Посмотрите, большое количество работодателей, и эти факты постоянно у нас возникают…. начисляют зарплату в конвертах, используют серые схемы, но при этом на затраты относят и спортивные дорогие автомобили по 20 миллионов, и другие средства роскоши. Это вопрос, который надо также нам увязывать при обсуждении. И, возможно, вводить уголовную ответственность для таких руководителей», — заявил Володин на пленарном заседании Госдумы.

Также он предложил посмотреть на вопросы минимального размера оплаты труда «не только как на тему минимального уровня выплат, гарантированных государством».

«Надо изучить, почему у нас с вами на предприятиях, где и высокая рентабельность, и доходность, а зарплату людям выплачивают на этом уровне. Потому что это лазейки. Лазейки для бессовестных работодателей. Об этом надо тоже поговорить. Вот тогда эта дискуссия перерастет в решение», — отметил спикер Госдумы.

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